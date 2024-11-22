وظائف شاغرة للمحاسبين بمقابل مغرٍ.. اعرف التفاصيل والراتب الأساسي

فرصة مميزة للعمل في واحدة من أبرز الشركات القانونية والمحاسبية.. فإذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في مجال المحاسبة، فإن الموقع الرسمي الإلكتروني لـ«فرصنا»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نشر تفاصيل وظائف شاغرة في مدينة بدر بالقاهرة، اغتنم فرصة الانضمام إلى فريق عمل محترف بشروط مغرية وبيئة عمل محفزة. هل أنت مستعد لتكون جزءًا من هذا الفريق المتميز؟ إليك التفاصيل الكاملة لتقديم طلبك

نعرض فيما يلي تفاصيل الوظائف الشاغرة والتي يمكن التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا في الأيام المقبلة.

وظائف شاغرة

تطلب الشركة شغل وظيفة محاسب في مدينة بدر بالقاهرة، وتحتاج الوظائف إلى توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغلها، وهي كما يلي:

شروط التقديم على الوظائف

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية إدارة الأعمال - العلوم الإدارية ونظم المعلومات - الإدارة والاقتصاد».

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 سنة.

الراتب الوظيفة الأساسي يتراوح من 6000 - 8000 جنيه.

تفاصيل الوظيفة والمهام المطلوبة

ويتطلب تنفيذ المهام التالية للمقبولين في الوظائف وهي كما يلي:

1- تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة، ويجب تطبيقها بطريقة دقيقة، والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية.

2- إعداد إدخالات الأصول والمسؤولية ورأس المال من خلال تجميع وتحليل معلومات الحساب.

3- يحافظ على الضوابط المحاسبية من خلال التوصية بالسياسات والإجراءات.

4- تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات.

5- تحليل وتقديم تقرير عن الوضع المالي بما في ذلك الفروق في بيان الدخل، وإبلاغ النتائج المالية للإدارة، وإعداد الميزانية وتحليلها.

6- الإشراف على الضرائب والالتزام باللوائح الاتحادية.

7- وضع وتنفيذ وتعديل وتوثيق نظم حفظ السجلات والمحاسبة.

8- إسداء المشورة للإدارة بشأن قضايا مثل استخدام الموارد، والاستراتيجيات الضريبية، والافتراضات الكامنة وراء توقعات الميزانية.

9- الحفاظ على سجلات الوكالات الحكومية ودراستها.