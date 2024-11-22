وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.. التخصصات والشروط

تحرص محافظة الجيزة على توفير فرص عمل للشباب داخل المحافظة من خلال تعاونها مع شركات القطاع الخاص، وفي هذا الإطار أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توفر فرص عمل بالتنسيق مع جمعية مستثمرين 6 أكتوبر.

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم عليها.

الوظائف المطلوبة وشروطها

ويوفر جهاز رعاية وتشغيل الشباب مجموعة من الوظائف الخالية في عدة مجالات كالتالي:

مساعد فني إنتاج

يشترط توافر الآتي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل من الإعدادية.

- السن من 19 إلى 35 سنة.

- ذكور فقط.

وظائف أمن

- للحاصلين على دبلومات أو مؤهلات عليا.

- السن من 21 إلى 40 سنة.

- ذكور فقط.

عمال خدمات وبوفيه

- يجيد القراءة والكتابة.

- السن من 21 إلى 40 سنة.

- خبرة سنة على الأقل.

- مطلوب ذكور وإناث.

أمناء مخازن

- حاصل على بكالوريس تجارة.

- السن من 21 إلى 40 سنة.

- مطلوب ذكور فقط.

وظائف بالمطاعم

- في تخصصات: ويتر وباريستا وستيوارد ومحضر طعام وشيف.

- حاصل على دبلوم.

- السن من 20 إلى 35 سنة.

- ذكور فقط.

عمال إنتاج

- المؤهل من ابتدائي إلى فوق متوسط.

- السن من 18 إلى 35 سنة.

- مطلوب ذكور وإناث.

كيفية التقديم على وظائف محافظة الجيزة

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة التقديم على الوظائف من خلال التوجه إلى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 عصرا.