قطع وضعف المياه في 3 محافظات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

تشهد بعض المناطق في 3 محافظات قطعًا وضعفًا في مياه الشرب، حسبما أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في بيانات صادرة لها، ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تطهير وتعقيم الخزانات بصفة دورية.

ونوهت شركات المياه في بياناتها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أماكن ومواعيد قطع المياه، حتى يتسنى للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة في أثناء مدة الانقطاع، موضحة أنّها تعمل على توفير سيارات مياه في الأماكن التي تشهد قطع المياه.

أماكن قطع المياه في المحافظات اليوم

في محافظة بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه اليوم عن قرية الدهابية وتوابعها، وذلك نظرًا لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه الدهبية (فرع ببا)، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء لمدة 12 ساعة.

وأهابت الشركة بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية في حالة الحاجة إليها.

ضعف المياه في بني سويف

وفي محافظة أسيوط، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن خروج مروق رقم 2 من محطة مرشحات الوليدية من الخدمة، ما يؤدي إلى ضعف في ضغط المياه خلال أوقات الذروة لسكان الأدوار العليا، في منطقة الوليدية وقري بحري بمركز أسيوط، مشيرة إلى استمرار ضعف الضغط حتى مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك للبدء في أعمال الغسيل والتطهير.

وناشدت الشركة من المواطنين بمنطقة الوليدية وقري بحري مركز أسيوط، بالتواصل مع من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، لاستقبال الشكاوى حول انقطاع أو ضعف المياه

قطع المياه في البحيرة

وفي محافظة البحيرة تشهد بعض قرى مركز دمنهور وأبو حمص قطع مياه الشرب اليوم؛ لأعمال التطهير الدورية في الخزانات.