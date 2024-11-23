سعر الذهب يعاود الارتفاع عالميا.. هل سيتأثر بريقه بعد عودة ترامب للبيت الأبيض؟

على مدار الأيام الماضية، شهد سعر الذهب العالمي تذبذبات واضحة وقوية في البورصات العالمية، وهو ما عكسته شاشات التداول منذ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

تأثير عودة ترامب على أسعار الذهب العالمية

ويترقب العالم تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لتقلد ترامب الحكم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وعد خلالها بالعديد من الأمور، لعل أبرزها الذي تترقبه بحذر عيون المستثمرين حول العالم: إنهاء الصراعات والتوترات الجيوسياسية، سواء العالمية أو الإقليمية، والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول بوجه عام والمنطقة بوجه خاص. من أبرز هذه الأزمات في الوقت الراهن: حرب غزة والأزمة الأوكرانية، وكلاهما دفعا سعر الذهب العالمي للارتفاع بشكل غير مسبوق.

توقعات أسعار الذهب عالميًا 2025

ووفقًا لبنك «مورجان ستانلي» وتوقعات رؤساء الفيدرالي الأمريكي، فإن موجة من تخفيضات سعر الفائدة على الدولار خلال 2024 ستؤثر على أسعار الذهب العالمية وتدفعها نحو مزيد من الارتفاع، في الوقت ذاته، فإن سياسات ترامب الاقتصادية المعروفة بميلها إلى سوق السندات والأسهم على حساب الذهب، ربما لن تكون أكثر تأثيرًا من شهية مفتوحة على سوق الذهب في 2025، إذ يُتوقع أن تتجه سياسات البنوك المركزية نحو مزيد من التيسير الكمي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض مجددًا، يعد خطوة قادرة على إحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر على أسعار الذهب عالميًا، لكن لا يمكن لأحد حتى الآن أن يضمن نهاية الأزمات المتوالية منذ عام 2020، التي ستستغرق وقتًا أطول مما يبدو، وبالتالي سيظل الذهب ملاذًا آمنًا للبنوك المركزية والأفراد على حد سواء خلال 2025.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

وكان سعر الذهب العالمي قد سجل انخفاضات متتالية وملموسة بعد إعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أنه عاد للارتفاع مجددًا في الأيام الماضية لتعويض ما خسره، ووفقًا لآخر تحديث، سجل سعر أونصة الذهب اليوم 2709 دولارات للشراء و2708.5 دولارات للبيع، بارتفاع قدره 37 دولارًا خلال تداولات يوم الجمعة.