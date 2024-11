بعد ظهور ترامب بالسينما.. رؤساء أمريكيون جسدت شخصياتهم على الشاشة الفضية

العلاقة بين الفن والسياسة مصدر إلهام كبير للعديد من المبدعين، إذ يمثل القادة السياسيون والرؤساء، رمزا لتشكيل الوعي الجماعي للشعوب، وهذا التأثير لم يقتصر على المجال السياسي فقط، بل امتد ليشمل الأفلام، والمسلسلات، التي جسدت شخصياتهم أو استعارت رموزهم، أو ظهروا هم بأنفسهم في أعمال فنية كما حدث مع الرئيس الأمريكي ترامب، وفق موقع «nytimes».

رؤساء عالميون جسدت شخصياتهم السينما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر في الفيلم الشهير «Home Alone 2: Lost in New York»، الذي صدر عام 1992، في أحد المشاهد، يسأل البطل كيفن مكاليستر، الذي يلعب دوره ماكولي كولكين، ترامب عن الاتجاه داخل فندق The Plaza Hotel، والذي كان ترامب يملكه في ذلك الوقت، يرد ترامب بشكل مختصر ويشير إلى الاتجاه.

ويعتبر هذا الظهور واحدًا من اللحظات الشهيرة في الفيلم، خاصة بعد صعود ترامب إلى الساحة السياسية، وأصبح رئيسًا، عاد هذا المشهد للضوء وتداولته وسائل الإعلام والجماهير على نطاق واسع.

الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن

جسدت شخصية الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم «Lincoln» (2012)» من إخراج ستيفن سبيلبرغ، والذي لعب فيه دانيال داي لويس دور لينكولن وحاز على جائزة الأوسكار.

وجرى تجسيد لينكولن أيضًا في العديد من اللوحات والتماثيل، مما يجعله رمزًا للحرية في الفن.

2- جون كينيدي

في الدراما والفن، جرى تجسيد شخصية الرئيس الأمريكي جون كينيدي في أفلام وأعمال درامية مثل فيلم «Thirteen Days»، طرح في دور العرض عام 2000 إذ يركز على أزمة الصواريخ الكوبية، وصورته الأيقونية ظهرت في لوحات أندي وارهول، ما أضفى عليه طابعًا ثقافيًا فنيًا.

3- بيل كلينتون

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ظهر في العديد من الأعمال الكوميدية والمسلسلات مثل «The Simpsons»، حيث تم تصويره في بعض الحلقات بصفته شخصية فاعلة في الأحداث، ولكن دائمًا بطريقة فكاهية، إلى جانب فيلم Primary Colors 1998 الدرامي الكوميدي الذي ابدع فيه جون ترافولتا في محاكاة كاريزما كلينتون.

4- جورج بوش الأب

الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ظهر بشخصيته في العديد من الأعمال الكوميدية والفكاهية، منها The Simpsons Movie (2007)، حيث كان يظهر كجزء من تعليق سياسي ساخر.

5- ريتشارد نيكسون في فيلم «Frost/Nixon»

جسدت شخصية الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، الحقيقية في سياق مقابلاته الشهيرة بعد فضيحة ووترغيت، فيلم «Frost/Nixon» الذي طرح عام 2008 يركز على محاولات الصحفي ديفيد فروست لإجبار نيكسون على الاعتراف في أول مقابلة إعلامية بعد استقالته، وقام بدوره في العمل الممثل فرانك لانجيلا.