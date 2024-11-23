40 دقيقة من الرعب.. إسرائيل تعيش كابوسا وتترقب زنزانة لنتنياهو

يعيش سكان شمال فلسطين المحتلة تحت وطأة القلق المستمر، فقد أحدثت طائرة مسيرة طارت لمدة ساعة فوق المنطقة حالة من الذعر والخوف لدى عشرات الآلاف من المدنيين، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت».

الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الرعب

وشهد شمال فلسطين المحتلة يومًا آخر من القتال المكثف، حيث أجبرت الهجمات الصاروخية المكثفة من لبنان عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ، بما في ذلك العديد من سكان المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها، فيما امتدت الهجمات من الجليل الغربي ونهاريا وعكا إلى كريات ‌هاكارمل، بينما ردت إسرائيل بضربات جوية على جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع في الضاحية الجنوبية وصور وغيرها.

وقبل أن تُنهي طائرة مسيرة رحلتها التي استمرت 40 دقيقة فوق شمال إسرائيل ليلة السبت، مُظلمة حياة العديد من العائلات بانفجارها في الجليل الغربي، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى «حماس إسرائيلي» للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، فيما تشير التقييمات الإسرائيلية إلى اقتراب التوصل لاتفاق، بالرغم من بقاء بعض الخلافات بين الطرفين.

إسرائيلي: أصبحت الصواريخ فوقنا روتين

وأثار إطلاق صواريخ جديد من لبنان قلق سكان شمال الاحتلال الإسرائيلي، من الحدود وحتى كريات آتا، إذ أجبروا على اللجوء للملاجئ لمرة أخرى لساعة تقريبًا، بعد وقت قصير من تناول العشاء.

وعبّر موشيه من كريات آتا، الذي يقيم مع أحفاده في ملجأ، عن إحباطه من الوضع قائلاً لـ«يديعوت أحرنوت»: «أصبح هذا روتينًا، اعتدنا على الإنذارات، حتى الأطفال الصغار الذين ولدوا خلال الحروب يفهمون المعنى، إنه وضع جنوني، وبالرغم من الحديث عن اتفاق، لا أرى نهاية قريبة».

الصين تجهز زنزانة لنتنياهو

وعلي جانب آخر، أعربت الصين عن دعمها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها السابق، يوآف جالانت.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة، دعم بلاده لمذكرة توقيف نتنياهو وجالانت الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا التزام الصين بـ«ضمان العدالة في القضية الفلسطينية واحترام سيادة القانون الدولي».

ولفت إلى أن غزة ما زالت تعاني من صراع وأزمة إنسانية حادة، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.