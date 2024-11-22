نائب لبناني: أجواء سلبية حول الاتفاق بعد توجه «هوكستين» إلى إسرائيل

قال النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، إنه من المؤسف القول إن هناك مفاوضات جرت مؤخرا دون علم نائب داخل البرلمان، وهي حالة ليست استثنائية فقط، لكن هي حالة أكثرية النواب.

تسريب بعض النقاط عن طريق الصحف

وأضاف «خلف»، خلال مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبعوث الأمريكي للبنان، آموس هوكستين، أتى اليوم للبنان لمناقشة ورقة مكتوبة لوقف إطلاق النار في لبنان، وهي ليست ورقة كلامية، وهناك بعض النقاط التي سربت من خلال الصحف، ووصلت بشكل مجتزأ.

الأمور تبدو وكأنها ذاهبة إلى عدم اتفاق

ولفت إلى أن الأجواء التي صدرت عن هذا النقاش، والتفاوض الذي جرى على مدار يومين، كانت إيجابية، إلى أن غادر المبعوث للبنان، وتوجه إلى إسرائيل، ومن هناك عادت الأجواء ملبدة بسلبية، وكأن الأمور ذاهبة إلى عدم اتفاق، مشددا على أن «العدوان الإسرائيلي يقيم علينا انتهاكات مستمرة، خاصة بقصف المدنيين والأحياء المدنية».