تامر حسني يعلن موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

حالة من الحزن يعيشها الوسط الفني خلال الساعات الماضية بعد الرحيل المفاجئ للملحن محمد رحيم، بعد ما تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه بكلمات مؤثرة.

ومن المقرر تشييع الجثمان خلال الساعات المقبلة، بحضور عدد كبير من العائلة والأصدقاء بعدما تعرض لأزمة صحية، يوليو الماضي، دخل على إثرها للمستشفى وأجرى عملية جراحية عاجلة.

موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وكشف الفنان تامر حسني عن موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا إن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة.

ونعى تامر حسني الملحن محمد رحيم بكلمات مؤثرة، قائلًا: «رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين آخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحيم نسألكم الدعاء له والفاتحة».