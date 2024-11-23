أستاذ علاج سموم: مخدر «GHB» ليس له لون أو طعم ويبدأ تأثيره خلال 10 دقائق

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني، إن مخدر «GHB» مادة مخلقة في المصانع، ويمكن تصنيعها بسهولة من أشخاص متخصصين.

مخدر ghb دون طعم أو رائحة أو لون

وأضاف «عبد المقصود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مخدر «GHB» مادة ليس لها لون أو طعم ولا رائحة، علاوة على ذلك فإنه سيكون من السهل وضعها لأي شخص في المشروب ولن يتمكن من معرفتها أو يشعر بوجودها.

ولفت إلى أن مخدر «GHB» يبدأ تأثيره من 10 إلى 15 دقيقة، مؤكدًا أنه في حالة شعور الإنسان بأي خلل بعد تناول الجرعة فإنه لن يتمكن من مساعدة نفسه، إذ أنه بمجرد تناول الجرعة فإنها لا تنتهي إلا بعد وصولها إلى النتيجة المرغوب فيها.

تأثير المخدر يستمر 6 ساعات

وتابع: «في حاولة تناول الأشخاص جرعة صغيرة من مخدر«GHB» يبدأ الإنسان في الشعور بالسعادة، مع وجود دوخة، ويبدأ في فعل أمور غير محسوبة أو متوقعة، وبعد انتهاء تأثير الجرعة لن يتذكر أي حدث مما فعله، إلى جانب أن تأثيرها يستمر من 5 إلى 6 ساعات حسب وزن الشخص، والجرعة التي تناولها».