سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-11-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-11-2024، استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بمصر، إذ سجل سعر الريال السعودي 13.21 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وتأتي أسعار صرف الريال السعودي اليوم، في مختلف البنوك العاملة في مصر، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية، كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.18 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 13.18 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.18 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «cib»

سجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه اليوم 13.20 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.