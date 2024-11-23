محامي «الشاب المصفوع» من عمرو دياب يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

بدأت محكمة جنح التجمع المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم، في الاستماع لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الشاب المصفوع».

«الشاب المصفوع» يطالب بتعويض مدني بمبلغ 5 ملايين جنيه

وطلب دفاع الشاب سعد أسامة، بتعويض مدني بمبلغ 5 ملايين جنيه عن الأذى الذي لحق بالمجني عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

تفاصيل واقعة الصفع

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، والشاب أكد في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب صفعه على وجهه، ونهره أمام الجميع.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.