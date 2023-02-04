كواليس حفل زفاف الفنان أحمد عصام: عمرو دياب وتامر حسني لم يتقاضا أجر

«حفل أسطوري» كانت تلك العبارة التي استخدمها الجمهور لوصف حفل زفاف الفنان أحمد عصام، الذي خطف أنظارهم وتصدّر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إذ شهد الحفل حضور أبرز نجوم الغناء والسينما، من بينهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وأحمد سعد، ومصطفى قمر وحميد الشاعري.

ولكن يظل المشهد الأبرز في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، هو الـ«دويتو» الذي جمع عمرو دياب وتامر حسني للمرة الأولى، إذ تشاركا غناء «خلينا ننبسط»، وهما ما حصد إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي حتى أن البعض وصفها بـ«اللحظة التاريخية»، ولم يكن الـ«دويتو» الوحيد الذي شهده الحفل، إذ شارك الفنان محمد حماقي مع الكينج محمد منير في غناء «الليلة يا سمرا»، بينما جمعت أغنية «جلجلي» كلا من عمرو دياب وحميد الشاعري.

مشاهد من حفل زفاف الفنان أحمد عصام

وعلمت «الوطن» من مصادرها أنَّ عمرو دياب وتامر حسني وغيرهما من الفنانين لم يتقاضوا أجرًا عن الغناء في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، ولكنهم حرصوا على مجاملته لأن تجمعهم به علاقة صداقة قوية، حيث يعمل عصام كمصمم لعروض الألعاب النارية في حفلات كبار النجوم.

بالطربوش.. تامر حسني يعيد تقديم أغنية «أول مرة» في حفل زفاف أحمد عصام

ويجمع أحمد عصام وتامر حسني علاقة صداقة قوية، إذ كان الأخير شاهدًا على عقد قرانه، ومن قبلها فتح الباب أمامه لدخول عالم التمثيل، فقدم أول أدواره السينمائية في فيلم «نور عيني» عام 2010، والعام التالي شارك في مسلسل «آدم» بطولة تامر حسني.

وخلال الحفل ظهر «عصام» و«حسني» وهما يرتديان الطرابيش ويعزفان على آلة القانون، في إعادة تقديم مشهد أغنية «أول مرة» من فيلم «نور عيني» بعد 13 عاما من تقديمه.