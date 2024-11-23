آخر رسالة من رامي صبرى لــ محمد رحيم قبل رحيله بيومين.. ما علاقتها بالاعتزال؟

حالة كبيرة من الحزن تسيطر على الوسط الفني بعد رحيل الملحن محمد رحيم فجر اليوم بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة صحية كبيرة، وجاءت المصادفة قبل رحيله بيومين بظهور الفنان رامي صبري في أحد البرامج التلفزيونية وحديثه عنه وعن أخبار اعتزاله.

آخر رسالة من رامي صبرى لـ محمد رحيم قبل رحيله بيومين.. ما علاقة الاعتزال؟

أجاب الفنان رامى صبرى على سؤال عن الملحن محمد رحيم والرسالة التى يريد أن يوجهها له وهنا قال «عايز أقوله امتى هتعملي الأغاني بتاعتي بقى علشان بقاله كتير بيقولي هعملك شغل حلو بس مابيعمليش حاجة، أنا عايز أغني من ألحانه الحلوة، رحيم صاحبي من زمان».

رامي صبري لـ محمد رحيم: مينفعش يعتزل

وتابع صبرى حديثه معلقا على قرار الاعتزال الذي كان قد سبق وأعلنه الملحن محمد رحيم في فترة ما ليرد قائلا «لا مينفعش يعتزل، هو بس بيبقى زعلان على نفسه».

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد أعلن خبر وفاة الملحن محمد رحيل والذي رحل عن عالمنا نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.