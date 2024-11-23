إجراء قرعة علنية لترخيص 20 سيارة ميكروباص في الحامول بكفر الشيخ غدا

تجري الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، غدا الأحد، القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبا، للعمل على خطوط سير «الحامول - كفر الشيخ»، بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.

إجراء القرعة العلنية بمقر الوحدة المحلية بالحامول

ومن المقرر أنّ تُجرى القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة والاحتياطية بترخيص سيارات ميكروباص بالحامول، في تمام الساعة الواحدة مساءً بمقر الوحدة المحلية، بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق إعلانها.

زيادة عدد سيارات الأجرة

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ القرار يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز لخطوط سير «الحامول - كفر الشيخ»، مؤكدا أنّ خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته، وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.