فريق كفر الشيخ يحصد 6 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية لـ«جيت كون دو»

حصد فريق رياضة «جيت كون دو» بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة كفر الشيخ، 6 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة، بمشاركة 7 دول عربية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

فريق التعليم المجتمعي بكفر الشيخ

وقال أحمد نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة كفر الشيخ، إنّ فريق التعليم المجتمعي بكفر الشيخ، التابع إلى جمعية الرعاية الاجتماعية للتنمية الاقتصادية بكفر الشيخ، والممول من مؤسسة مصر الخير لمشروع التعليم المجتمعي بالمحافظة، حقق 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية وذلك بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

حصد 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرياضة «جيت كون دو»

وأوضح «نصار»، أنّ اللاعبات جنا محمد إبراهيم، وجيهان إبراهيم أنور، ومنسة أنور أحمد، وبسمة محمد أحمد، ولانا محمد علي، وسارة عبده محمد، حصلن على 6 الميداليات الذهبية في البطولة العربية لرياضة «جيت كون دو»، مشيرًا إلى أنّ هذا الفريق يتصدر بطولات الجمهورية منذ 6 سنوات متتالية.