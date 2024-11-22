وكيل «تضامن كفر الشيخ»: منح قروض لمشروعات التمكين الاقتصادي متناهية الصغر

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّه يتم منح قروض بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مشروع من مشروعات التمكين الاقتصادي متناهية الصغر وتتولى مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمديرية شراء كافة مستلزمات المشروع، ثم تسليمها للمستفيد، على أنّ يقوم المستفيد بسداد 70% فقط من قيمة القرض على أقساط لمدة 18 شهراً، بينما تُمنح النسبة المتبقية وهي عبارة عن 30% كدعم مباشر من الدولة.

تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً

وأكد «مسلم»، أنّ مشروعات التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتي المجالات، مشيراً إلى توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات التمكين الاقتصادي

وأوضح «مسلم»، أنّ مشروعات التمكين الاقتصادي تشمل محلات البقالة، والمنظفات، وبيع وتنظيف أسماك، وخياطة الملابس، وبيع العطور، وبيع الاكسسوارات، لافتاً أنّه يتم متابعة هذه المشروعات بصفة مستمرة، للاطمئنان على استمرارية المشروعات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات أو المعوقات التي تواجه المستفيدين، وبحث سُبل حلها.