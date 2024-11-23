ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية
كتب:
محمد بركات
11:31 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
مديرية أمن القاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالي عملات «محلية، أجنبية»؛ لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وأغلق هاتفه المحمول.
جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.