ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالي عملات «محلية، أجنبية»؛ لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وأغلق هاتفه المحمول.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.