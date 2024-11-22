«الداخلية» تكشف تفاصيل اصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اصطدام سيارة «شيف شهير» بدراجة نارية، ما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

وتبين أنه تبلغ بتاريخ اليوم 22 الجاري لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وتبين أنّه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث، وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته، وتولت النيابة العامة التحقيق.