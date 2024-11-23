دفاع عمرو دياب يطالب بتعويض مدني من الشاب المصفوع

تستمع محكمة جنح التجمع المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الشاب المصفوع» خلال نظر أولى جلسات محاكمة الفنان.

وخلال نظر الجلسة، طالب محامي الفنان عمرو دياب من المحكمة، بتعويض مدني من الشاب المصفوع عن الأضرار التي لحقت بالفنان.

وتغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة محاكمته، لاتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة والمعروفة إعلاميا بقضية الشاب المصفوع.

وتنظر محكمة الجنح أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة التعدي على الشاب المصفوع.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.