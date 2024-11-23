رحلة الملحن محمد رحيم في عالم الموسيقى.. بدأت مع عمرو دياب وعمره 16 عاما

ربما تسللت إلى أذنيك أغنية بالصدفة يومًا ما واستمتعت بألحانها، وأصبحت عالقة في ذاكرتك، تُدندنها بين الحين والآخر ولا تعرف من البطل المجهول ورائها، وحين تكتشفه تجد أنّه ملحن مميز تعاون مع كبار نجوم الفن والغناء، وأصبح له بصمة لا تُنسى في العديد من الأغنيات الشهيرة، وهو الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله.

من هو الملحن محمد رحيم؟

الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية عن عمر 45 عامًا، كشف في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، عن بداياته الفنية في عمر الـ16 عامًا عندما كان يدرس في المرحلة التمهيدية لكلية التربية الموسيقية، والتي كانت مع الفنان عمرو دياب من خلال أغنية «وغلاوتك»، وعلى الرغم من صِغر سنه إلا أنّه كان يشعر أنّه قد تأخر كثيرًا ليضع قدمه على بوابة الشهرة والنجومية: «كنت حاسس إني اتأخرت جدًا على البداية، لأنّ بعمل الألحان دي وبعزف على الآلات من سن 6 سنين، ففي سن 17 سنة كان عندي كم كبير جدًا وحاجات شرقي وغربي وعلى الجيتار والعود والبيانو، فكنت شايف إني اتأخرت، وخلاص بقى كفاية عايزين نحترف».

مقابلة بالصدفة للملحن محمد رحيم مع الفنان حميد الشاعري في ندوة بكلية التربية الموسيقية، كانت سببًا في أن يذهب معه للأستوديو حيث أسمعه ألحانه بحضور الفنان عمرو دياب ليطلق أولى أغنياته وهي أغنية «غلاوتك»، يحكي محمد رحيم: «الكابو إداني معاد في نفس اليوم عنده في الأستوديو الساعة 12 بليل، وبالصدفة كان السيشن ده بتاع عمرو دياب وكانو شغالين في ألبوم عودوني، وقالي هتسمعني إيه بقى؟، ووقتها بدأت أسمعهم لحن أغنية وغلاوتك، وفجأة لقيت عمرو دياب داخل، ولقيت حميد بيطلب مني ألحن الأغنية تاني، فأول ما عمرو سمعها قاله الأغنية دي بتاعتي».

إصدار أول ألبوم في 2008

كانت نشأة الملحن محمد رحيم في أسرة موسيقية سببًا في احترافه الألحان والغناء في عمر صغير، فهو ابن الشاعرة الراحلة إكرام العاصي، أما والده فكان مُستمعًا جيدًا للموسيقى وهو ما جعله يتطرق إلى عالم الغناء والموسيقى في سن السادسة، وعلى الرغم من معاناته في صعوبة حفظ الأناشيد التي كان يدرسها داخل المدرسة، إلا أنّه أجاد تقديم ألحان غنائية للنصوص الشعرية والمحفوظات ما ساعده في إتقان المحفوظات والأناشيد الشعرية والنثرية في المدرسة.

وتعاون الملحن محمد رحيم مع العديد من الفنانين أبرزهم نانسي عجرم، محمد منير، إليسا، وفي عام 2008 اتجه إلى الغناء حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان «كام سنة»، ومن أبرز أغنياته «عارفة»، و«إرجع يلا»، وشارك بالغناء والتلحين في عدد من الأعمال الدرامية منها «حكاية حياة» و«سيرة حب».