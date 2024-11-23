فوز 267 شخصا في قرعة الحج ببورسعيد.. بينهم 4 من كبار السن

نظمت مديرية أمن بورسعيد، قرعة الحج بمشاركة عدد من الأهالي من 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك باستخدام المنظومة الإلكترونية دون التدخل البشري لضمان نزاهة سير القرعة، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف.

267 فائزا بقرعة الحج في محافظة بورسعيد

وكانت مديرية أمن بورسعيد، أعلنت فتح باب التقديم للحج يوم 30 أكتوبر الماضي حتى 16 نوفمبر الجاري، وتقدم لقرعة الحج 815 طلبا بإجمالي 1109 متقدمين، ونصيب محافظة بورسعيد 267 تأشيرة أساسية، بينهم 4 متقدمين من كبار السن، و134 تأشيرة احتياطية في حالة اعتذار أحد الحجاج الرئيسين.

وفاز من كبار السن 4 مواطنين، وهم عمرو سند غويبة ومحروس محمد وسند قويدر وعزيزة محمد وفهيم محمد، بينما فاز بتأشيرات الحج الأساسية 263 شخصا، بينهم 48 من قسم الزهور، وفي قسم الشرق 34 متقدما، والضواحي 46 متقدما، وفي العرب 27 متقدما، وفي قسم المناخ 30 حاجا، وفي بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة 52 حاجا.

استكمال أوراق الفائزين

وطالبت مديرية أمن بورسعيد، الفائزين بالذهاب غدا إلى أقسام الشرطة التابعين لها، لاستكمال إجراءات أوراق التقدم للحج.

شروط قرعة الحج 2025

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت شروط التقدم لقرعة الحج 2025، منها عدم أداء المتقدم الحج من قبل، وأن يكون خاليا من عدد من الأمراض التي تعوق إتمامه للفريضة، وأن يكون من نفس المحافظة التى تجري بها القرعة.