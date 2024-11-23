أستاذ طب نفسي: سمة العند تزيد في الطفولة والنضج يجعها تهدأ نسبيا

أكدت الدكتور نهلة ناجي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، أن صفة «العند» تختلف مع مراحل النمو وتزيد في مرحلة الطفولة، مشددة على أن العند لدى الأطفال يكون عبارة عن عدم نضج، وهو أن يكون الطفل عنيدا بموقف ما دون النظر لأبعاده، ويرى أنه دائمًا يفكر بطريقة صحيحة وهو ما يكون سببًا في هذا العند.

«العند» في مرحلة المراهقة

وأوضحت «ناجي»، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر «القناة الأولى»، أن «العند» في مرحلة المراهقة يكون من أجل تحقيق الذات، متابعة: «أما الوالد بيقوله بلاش اللبس ده مش حلو، بيعناد عشان يثبت أنه يمتلك الخبرات وأنه صح ومختلف في تفكيره وان الأكبر منه سنًا ليسوا على مستوى تفكيره».

إصرار الطفل على شئ وتنفيذ الوالدين له يزيد العند لدى نجلهما

وشددت على أنه كلما يزيد عمر الإنسان وتزيد خبراته الاجتماعية دائمًا ما يكون تعامله في المواقف مختلف، ويتم التعامل حسب الظروف، مضيفة: «في ناس بتكبر وبيكون معاها الصفة دي وبيبقى جزء من شخصيتها، وتؤدي لإحداث مشكلات في العلاقات الاجتماعية»، مشيرة إلى أن إصرار الطفل على شئ وتنفيذ الأب والأم لهذا الطلب يجعله يثبت سمة العند.