أزهري يوضح معنى عبارة «العند يولد الكفر» وعلاقتها بوسوسة الشيطان

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «العند يولد الكفر» مقصود بها وسوسة الشيطان للإنسان بأنه على الطريق الصحيح حتى يظل يعند ويخطئ حتى تخرب الدنيا من حوله.

وأضاف سلامة، خلال حلقة برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أنه إذا قام شخص بالتفكير في جميع الاتجاهات الخاصة بالموضوع، سيقوم بمعرفة أنه قد أخطأ، ويجب عليه تصحيح الخطأ، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نستمر بالخطأ أو العند حتى لا يتحول إلى مشكلة أكبر لا يمكن حلها.

العند يولد الكفر

وتابع: «الغضب ممكن يحول الإنسان إلى أسوأ الصور وينسيه أوامر الله عز وجل لذلك وصفوا العند بأنه يقوم بتوليد الكفر»، لافتًا إلى أن الإنسان يجب أن يعود إلى الله ويتذكر أوامره حتى يهدأ ويستقر ويعود إلى صوابه.