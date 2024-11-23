ناقد فني: مهرجان القاهرة السينمائي يدعم المواهب الجديدة ويعرض 30 فيلما عالميا

قال الناقد الفني خالد محمود، إنّه منحاز للسينما والمهرجانات تمثل ركيزة لاكتشافات جديدة ومخرجين ومؤلفين ونجوم حتى تستمر عجلة الدوران الفنية.

مهرجان القاهرة شهد اكتشافات عديدة

وأوضح «محمود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ مهرجان القاهرة هذا العام شهد اكتشافات فنية عديدة فقد تجاوز عددها الـ30 فيلما، مشيرا إلى أن المهرجان تحمل مسؤولية تقديم أفلام جديدة وسينما جديدة للعالم.

الأفلام المعروضة في المهرجان حققت رواجا جماهيريا كبيرا

وتابع، أن هذه الأفلام المعروضة في المهرجان حققت رواجا جماهيريا كبيرا، لافتًا إلى أن الجمهور كان سعيدا بمشاهدتها، سواء فيلم روسي أو روماني أو مصري، والأفلام العربية اتخذت نصيبا كبيرا.