مدير «القاهرة السينمائي»: المهرجان فتح أبوابه لعرض الأعمال الدرامية والشباب تفاعل معها

قال عصام زكريا، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المهرجان كان به إقبالا من الشباب، ومعظم الأفلام نالت إعجابهم، مضيفًا أن تم فرز الأفلام المقدمة خلال شهور واختيار المشروعات الجديدة.

السينما والتليفزيون لا يوجد فرق بينهما من حيث الصناعة

وتابع زكريا، عبر مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز» أن السينما والتليفزيون لا يوجد فرق بينهما، من حيث طريقة الصناعة والحلقات القصيرة وجودة الصورة، حتى أصبحت الأعمال الدرامية أقرب للفيلم، مؤكدًا أنه كان مترددًا في عرض حلقات تليفزيونية في المهرجان، مشيرا إلى أن ذهابه إلى مهرجان «فينيسيا» كان نقطة فاصلة في عرض الحلقات التليفزيونية بالمهرجان لأنهم كانوا يعرضون مسلسلات كاملة في المهرجان.