القائمة الكاملة لجوائز الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي.. من حصد «الهرم الذهبي»؟

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، داخل دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى جانب عدد كبير من النجوم والنجمات.

جائزة الهرم الذهبي

وأعلنت لجان التحكيم عن جوائز الدورة، حيث ذهبت جائزة الهرم الذهبي في المسابقة الدولية إلى فيلم «العام الجديد الذي لم يأتِ أبداً» (رومانيا) إخراج بوجدان موريشانو. بينما حصل فيلم «طوابع البريد» (روسيا) إخراج ناتاليا نزاروفا على جائزة الهرم الفضي (لجنة التحكيم الخاصة). أما جائزة الهرم البرونزي، فقد فاز بها فيلم «مالو» (البرازيل) إخراج بيدرو فريري.

وحصل الثنائي أليساندرو كاسيجولي وكيسي كوفمان على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم «فيتوريا» (إيطاليا). أما جائزة أفضل ممثل، فذهبت مناصفة بين ليي كانج شنج عن دوره في فيلم «قصر الشمس الزرقاء» (أمريكا) إخراج كونستانس تسانغ، وماكسيم ستويانوف عن دوره في فيلم «طوابع البريد» (روسيا) إخراج ناتاليا نزاروفا.

وفازت بجائزة أحسن ممثلة يارا دي نوفايس عن دورها في فيلم «مالو» (البرازيل) إخراج بيدرو فريري، بينما حصلت الممثلة ألينا خويفانوفا على شهادة تقدير عن دورها في فيلم «طوابع البريد» (روسيا) إخراج ناتاليا نزاروفا.

جائزة الإسهام الفني هنري بركات

أما جائزة الإسهام الفني (هنري بركات) فقد ذهبت مناصفة إلى فيلمي «آيشا» (تركيا) إخراج نجمي سنجاك، و«دخل الربيع يضحك» (مصر) إخراج نهى عادل.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصل فيلم «حالة عشق» (فلسطين) إخراج كارول منصور ومنى خالدي، على جائزة سعد الدين وهبي لأفضل فيلم عربي، والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار. بينما نالت نهى عادل جائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرج، وقيمتها 7 آلاف دولار، عن فيلمها «دخل الربيع يضحك» (مصر).

وحصد الثنائي لؤي خريش وفيصل شعيب جائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو، وقيمتها 6 آلاف دولار، عن فيلم «أرزة» (لبنان) إخراج ميرا شعيب.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة، وقيمتها ألفا دولار، الممثلة اللبنانية دايموند عبود عن دورها في فيلم «أرزة»، في حين حصل الممثل المغربي محمد خوي على جائزة أفضل ممثل، وقيمتها ألفا دولار، عن دوره في فيلم «المرجا الزرقا» (المغرب) إخراج داوود أولاد السيد.

ونالت الممثلة المصرية رحاب عنان تنويهاً خاصاً عن دورها في فيلم «دخل الربيع يضحك» (مصر).

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل مناصفة إلى فيلمي «أبو زعبل 89» (مصر) للمخرج بسام مرتضى، و«حالة عشق» (فلسطين) إخراج كارول منصور ومنى خالدي.

أما في مسابقة جوائز أسبوع النقاد، ففاز فيلم «ألماس خام» (فرنسا) إخراج أجاث ريدينجر بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم، بينما حصل فيلم «سيمون الجبل» (الأرجنتين) إخراج فيديريكو لويس على جائزة فتحي فرج (لجنة التحكيم الخاصة). وحصل فيلم «أبو زعبل 89» إخراج بسام مرتضى على تنويه خاص.

وحققت المخرجة نهى عادل فيلمها «دخل الربيع يضحك» (مصر) جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسي). بينما ذهبت جائزة منظمة ترويج السينما الآسيوية «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي إلى «تاريخ موجز لعائلة» (الصين) إخراج لين جيانجي.

حصل فيلم «ديفيد» (الصين) إخراج كاي شويه وهونج جييشي على جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير. ونال فيلم «انصراف» (السعودية) للمخرجة جواهر العامري جائزة التحكيم الخاصة. بينما حصل فيلم «الأم والدب» (مصر) للمخرجة ياسمينا الكمالي على تنويه خاص.

كما نال جائزة أفضل فيلم أفريقي فيلم «داهومي» (السنغال) للمخرجة ماتي ديوب، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم أفريقي إلى «أبو زعبل 89» (مصر) للمخرج بسام مرتضى.

وفي جوائز اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، فاز فيلم «أحلام كيلو متر مربع» (فلسطين) إخراج قسام صبيح بالجائزة الأولى وقيمتها 125 ألف جنيه. بينما فاز فيلم «حالة عشق» (فلسطين) إخراج كارول منصور ومنى خالدي بالجائزة الثانية وقيمتها 75 ألف جنيه. وحصل فيلم «أحلام عابرة» (فلسطين) إخراج رشيد مشهراوي على الجائزة الثالثة وقيمتها 50 ألف جنيه.

شهادات تقدير

ومنحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من الأستاذ الدكتور غسان أبو سنة الطبيب بمستشفى الشفا والعودة بغزة، والمخرج رشيد مشهراوي، والمخرج سيف حشاش عن فيلم «سن الغزال».

أما جوائز شركة «مصر العالمية» لأفلام (المسافة صفر) وقيمة كل منها 1000 دولار، فذهبت إلى أفلام «جلد ناعم» إخراج خميس مشهراوي، «خارج التغطية» إخراج محمد الشريف، «يوم دراسي» إخراج أحمد الدنف.