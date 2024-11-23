باحث سياسي: إسرائيل لا تحاول تحسين شروطها للتوصل إلى تسوية مع لبنان

قال جورج العاقوري، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل لا تحاول تحسين شروطها للتوصل إلى تسوية مع لبنان، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف بيروت وإسقاط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

الضربة الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح «العاقوري»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الضربات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، ولم يتم التأكد حتى الآن حول اغتيال محمد حيدر الرأس الأمني لحزب الله في الغارات التي شنتها إسرائيل في الساعات الماضية.

سر الورقة التي حملها الموفد الأمريكي

وأوضح الباحث السياسي أن الورقة التي حملها الموفد الأمريكي إلى لبنان هي عمليًا خلاصة اجتماع في واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، وتتضمن بعض النقاط، منها لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق والتي مطروحة الآن ويترأسها جنرال في الجيش الأمريكي، وكان هناك محاولة من نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن تكون اللجنة فقط لـ6 أشهر، لكن تم رفض ذلك.