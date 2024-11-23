طريقة الاستعلام عن قرعة الحج العلنية في المحافظات.. ظهرت الآن

بدأت وزارة الداخلية إعلان قرعة الحج العلنية في عدة محافظات، إذا أعلنت عن أسماء الفائزين في قرعة الحج اليوم، والذي بدأ 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته، حيث تم إجراء القرعة في عدة محافظات خلال الأيام الماضية، طبقا للجدول الزمني المحدد.

قرعة الحج العلنية في المحافظات

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قرعة الحج العلنية خلال الساعات الماضية في 6 محافظات وهي «البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء».

قرعة الحج 2025 في المحافظات

وجاء جدول إجراء قرعة الحج 2025 على النحو الآتي:

- 20 نوفمبر في محافظات «القاهرة، الشرقية، مطروح».

- 21 نوفمبر في محافظات «الجيزة، الإسكندرية، دمياط».

- 23 نوفمبر في محافظات «البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء»

- 24 نوفمبر في محافظات «كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف».

- 25 نوفمبر في محافظات «أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية».

- 26 نوفمبر في محافظات «سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية».

طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 من خلال الخطوات التالية:

- زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع واختبار التحقق.

- الضغط على زر «بحث» للحصول على النتائج.

وتقدم وزارة الداخلية مجموعة من التسهيلات للفائزين في قرعة الحج تشمل ما يلي:

- حجز فنادق قريبة من الحرمين الشريفين.

- توفير وسائل نقل حديثة ومكيفة.

- تقديم وجبات غذائية متنوعة.