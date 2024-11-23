نصائح لتجهيز سيارتك وأمان أطفالك في الشتاء.. دليل شامل للأمهات

مع دخول فصل الشتاء، يصبح تحضير سيارتك لمواجهة الطقس البارد أمرًا ضروريًا لضمان القيادة بأمان والحفاظ على أداء السيارة، وإليك مجموعة من النصائح المهمة لتجهيز سيارتك، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نصائح تساعدك في تجهيزها لاستقبال فصل الشتاء لضمان الأمان في الطقس البارد والمتقلب، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك في الشتاء

1- تأكد من سلامة الإطارات وافحصها جيدًا وتحقق من عمق النقوش لضمان تماسكها على الطرق الزلقة.

2- افحص ضغط الهواء في الإطارات، لأن البرودة قد تؤدي إلى انخفاضه.

3- تأكد من حالة البطارية عن طريق اختبارها لأن الطقس البارد يزيد من استهلاكها.

4- قم بتنظيف أطراف البطارية وتأكد من توصيلاتها.

5- افحص نظام التدفئة والتكييف، وتأكد من عمل السخان داخل السيارة بشكل جيد لتوفير الراحة خلال القيادة في الطقس البارد.

6- اختبر نظام إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي والخلفي.

7- تغيير زيت المحرك واستخدم زيت محرك مناسب لفصل الشتاء، زيت يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، وتحقق من مستوى الزيت واستبدله إذا لزم الأمر.

8- راقب سائل التبريد وتأكد من أن مستوى سائل التبريد كافي وأنه يحتوي على النسبة المناسبة من مضاد التجمد.

9- تحقق من حالة الأنابيب والخراطيم لتجنب التسريبات.

10- افحص جميع المصابيح الأمامية والخلفية، وتأكد من نظافتها لتوفير رؤية أفضل، واحرص على وجود مصابيح ضبابية إذا كنت تسير في مناطق تتعرض للضباب.

11- نظف ومساحات الزجاج: واستبدلها إذا كانت تالفة لضمان وضوح الرؤية أثناء الأمطار.

12- استخدم سائل تنظيف زجاج مخصص للطقس البارد يحتوي على مواد تمنع التجمد.

13- تأكد من أن المكابح تعمل بكفاءة عالية لأنها عنصر أمان رئيسي خاصة على الطرق الزلقة.

14- جهز حقيبة طوارئ تحتوي على كشاف وبطانية وكابلات شحن البطارية، وماء، واحتفظ بمواد مانعة للانزلاق كـ «الرمال أو سلاسل الإطارات»

15- اغسل السيارة جيدًا وضع طبقة من الشمع لحماية الطلاء من الأملاح والرطوبة.

نصائح مهمة للأمهات أثناء القيادة في الشتاء

16- تأكدي من تثبيت مقاعد الأطفال بشكل صحيح وفقًا لعمر ووزن طفلك، واستخدمي أغطية خفيفة فوق حزام الأمان بدلًا من الملابس السميكة التي قد تؤثر على الأمان.

17- شغلي السيارة بضع دقائق قبل القيادة لتدفئة المقصورة والتخلص من الجليد أو الضباب على الزجاج، واحتفظي بمظلة وأغطية إضافية للأطفال لتجنب شعورهم بالبرد.

18- جهزي حقيبة طوارئ تحتوي على أطعمة خفيفة ومياه وبطانية صغيرة وكشاف يدوي، واحتفظي بشاحن متنقل في حالة الحاجة لاستخدام الهاتف أثناء الطوارئ.

19- احرصي على القيادة ببطء وثبات وحافظي على سرعة منخفضة خاصة في المناطق الزلقة أو أثناء الأمطار، واجعلي المسافة بين سيارتك والسيارات الأخرى أطول لتجنب التصادم المفاجئ.

20- لا تتركي الأطفال وحدهم في السيارة حتى لفترة قصيرة أثناء الشتاء، واستخدمي مرايا إضافية داخل السيارة لمتابعة أطفالك بسهولة.

21- يجب فحص السيارة بشكل دوري وتأكدي من سلامة الفرامل والإطارات لضمان أمانك وأمان أطفالك على الطرق الزلقة.

22- الحفاظ على هدوء السيارة، وتجنبي التوتر إذا بدأ الأطفال بالبكاء أو الشكوى، قومي بإيقاف السيارة في مكان آمن إذا لزم الأمر للتعامل مع الموقف.