«التعبئة والإحصاء»: 15.6% انخفاضا في إصابات العمل خلال عام 2023

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بلغ 8 آلاف و317 حالة عام 2023، منهم 7 آلاف 264 حالة ذكور، وألف و53 حالة إناث مقابل 9 آلاف و857 حالة عام 2022، بانخفاض قدره ألف و54 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

52% من الإصابات في القطاع الخاص

ولفت الجهاز، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ ألفا و404 حالات، منها 16.9% بالقطاع العام و2 ألفين و463 حالة بنسبة 29.6% بقطاع الأعمال العام، و4327 حالة بنسبة 52,0% بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر)، بينما بلغت الإصابات بالقطاع الاستثماري، بلغت 123 حالة بنسبة 1.5% من إجمالي عدد الحالات .

أوضح أن عدد حالات إصابات العمل للذكور بلغ 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات، مضيفا أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2%، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4% من إجمالي الحالات، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أي حالات إصابات عمل.

وأشار إلى أن مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين أ سجلت كبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9%، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 %، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات، تم تسجيلها بين رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنسبة 6 ,0% من إجمالي عدد الحالات .

51.5% من الإصابات في نشاط الصناعات التحويلية

وأكد أن نشاط الصناعات التحويلية، سجل أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5%، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1%، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات، موضحا أن أكبر عدد لحالات الإصابة بسبب سقوط الأشخاص، بلغ 2627 حالة بنسبة 31.6%، يليها الإصابات الخطأ أو التصادم بأشياء 2245 حالة بنسبة 27,0 %.