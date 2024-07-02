ما هي المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز في إصابات العمل؟

تتعدد الحالات التي يُصاب فيها الشخص المؤمن عليه إصابة عمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وقد تؤدي الإصابة إلى حدوث عجز يجعله غير قادرًا ممارسة مهامه بشكل طبيعي.

المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز

ولكن هناك مدة مُحددة يُمكن للمؤمن عليه التقدم خلالها للحصول على معاش العجز أو «إصابة العمل»، وبعد تلك المدة لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز وبالتالي لا يُمكن الحصول على المعاش.

انتهاء 4 سنوات من تاريخ ثبوت الإصابة

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فلا يجوز إعادة تقدير درجة العجز للشخص المؤمن عليه بعد انتهاء 4 سنوات من تاريخ ثبوته، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت طبيًا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز.

كما أنَّه يجوز للشخص المؤمن عليه أن يطلب إعادة الفحص الطبي مرة كل 6 أشهر خلال السنة الأولى التي يثبت فيها تاريخ العجز.