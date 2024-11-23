حملات تفتيشية على المنشآت السياحية في الإسكندرية لمتابعة الالتزام بالأسعار

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت السياحية الخدمية بمختلف أحياء الإسكندرية، ضمن تكليفات الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت السياحية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن الحملة استهدفت المنشآت السياحية في أحياء منتزه ثان، حي وسط، وحي شرق.

نتائج الحملة التفتيشية في الإسكندرية

وأسفرت عن ضبط 26 منشأة سياحية مخالفة، منها:

منشآت تبيع بأسعار أعلى من القائمة المعتمدة.

منشآت لم تلتزم بتقديم قائمة أسعار معتمدة.

مخالفات الفنادق وقاعات الأفراح

كما فتشت الحملة على 3 منشآت فندقية غير مدرجة سياحيًا، إضافة إلى 3 قاعات أفراح في حي وسط، إذ تم ضبط مخالفات في قوائم الأسعار بهذه المنشآت.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات السياحية المقدمة في الإسكندرية.

تعليمات محافظة الإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية على أهمية التزام جميع المنشآت السياحية بالقوائم المعتمدة للأسعار، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضمان عدم استغلال المواطنين.

أرقام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

كما دعت المحافظة المواطنين للتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الأرقام التالية:

- 01270746490

- 01289252668

- 01270477199