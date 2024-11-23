أقوي موجات غضب الطبيعة تضرب بريطانيا وأيرلندا.. 49 تحذيرا من فيضانات تهدد حياة الملايين بسبب العاصفة «بيرت»

بعد انتقال «إعصار القنبلة» من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، اجتاحت العاصفة «بيرت» بريطانيا وأيرلندا مصحوبة بموجة من الطقس القاسي، اليوم السبت، وأدت العاصفة التي أطلق عليها الخبراء «حدثًا متعدد المخاطر ويهدد الحياة» إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر وحدوث فيضانات واسعة، حيث جلبت معها رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة، بالإضافة إلى تساقط ثلوج كثيفة في بعض المناطق.

انقطاع التيار الكهربائي في أيرلندا

وعانى نحو 60 ألف منزل ومزرعة في غرب وشمال غرب أيرلندا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة بيرت، وتم نشر فرق العمل في محاولة لإعادة التيار الكهربائي، ورغم الجهود المبذولة، تم تحذير السكان من احتمالية حدوث انقطاعات إضافية في التيار الكهربائي حتي نهاية الأسبوع، نظراً لاستمرار تأثير العاصفة، بحسب وكالة «رويترز».

تعطيل السفر في المملكة المتحدة

وأثرت العاصفة «بيرت» على حركة النقل في المملكة المتحدة، حيث تم إغلاق العديد من الطرق والسكك الحديدية بسبب الظروف الجوية القاسية، وفي أسكتلندا، تم تعليق خدمات القطارات نتيجة الثلوج الكثيفة والجليد، مما عطل تنقلات المسافرين، خاصةً في المناطق السياحية.

كما أصدرت الطرق السريعة الوطنية تحذيرًا من «الطقس القاسي» في مناطق وشمال وشرق إنجلترا، حيث تسببت الثلوج الكثيفة في قطع الطرق، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وارتفاع احتمالية وقوع الحوادث.

تحذيرات من الفيضانات

أصدرت هيئة الأرصاد البريطانية 49 تحذيرًا من الفيضانات في مناطق متعددة من المملكة المتحدة، بما في ذلك في أكرينجتون وأوزوالدتويستل في لانكشاير، حيث تم تحذير السكان من خطر الفيضانات في الأنهار، وقد دعت وكالة البيئة الأشخاص في المناطق المتضررة إلى الانتقال إلى أراض مرتفعة وإيقاف تشغيل الكهرباء والغاز والماء في منازلهم.

وفي أيرلندا، تم تطبيق أعلى مستوى من تحذيرات الطقس في مقاطعتي كورك وجالواي، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات على الساحل الغربي للبلاد، مما جعل العديد من الطرق غير سالكة، وقد سجلت الرياح في بعض المناطق سرعة تصل إلى 68 ميلاً في الساعة، بينما سجلت بعض الأماكن تساقطًا للثلوج بلغ 13 سنتيمترا.