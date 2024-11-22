عاجل| إعصار القنبلة يضرب واشنطن.. مشاهد مروعة ودمار

بينما كانت ولاية واشنطن تستعد لاستقبال شتاء قاسٍ، جاء إعصار القنبلة القاتل ليضرب بكل قوته، مخلفًا وراءه مشاهد مروعة من الدمار والفقدان. رياح عاتية وأمطار غزيرة قلبت الحياة رأسًا على عقب، فأزهقت أرواحًا ودمرت منازل، وتركت السكان في مواجهة كارثة إنسانية لا تُنسى.

مشاهد من إعصار القنبلة

ضرب الإعصار القنبلي القاتل، واشنطن بسرعة رياح بلغت 74 ميلًا في الساعة، ما أدى إلى حدوث كارثة كبيرة، من أبرزها سقوط أشجار عملاقة على المنازل والسيارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير منازل بأكملها، وسط حالة من الحزن، وفق ما نشرته صحيفة «أسوشيتد برس».

محاولات كثيرة من رجال الإنقاذ، لإخراج الأشخاص من المنازل المدمرة، نتيجة ضرب الإعصار القنبلي القاتل ولاية واشنطن، لقد عمل الطاقم بلا كلل لإزالة الحطام من الطرق، كما أنهم هرولوا نحو شاحنة صغيرة حمراء محطمة تحت كومة من الأشجار والفروع، للاطمئنان إذا لم يكن بها أحد، خاصة أنها بدت وكأنّها كومة من الخردة المعدنية، إذ تضرر صندوق السيارة بالكامل ومعظم المقصورة بشكل كبير.

تحذيرات قوية من الطقس الشتوي

هناك العديد من التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في معظم الولايات الأمريكية، من الطقس الشتوي، لذلك عليهم مراقبة الرياح العاتية ومراقبة الفيضانات، كما صدرت بعض الإشعارات قبل أن يتشكل نهر جوي من الفئة الخامسة، والذي غذته عاصفة الإعصار القنبلة، وتوجهه نحو الساحل الغربي.

يذكر أنّ الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، استعد خلال الأيام الماضية إلى استقبال «إعصار القنبلة» الذي يتوقّع أن يجلب معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة بدءًا من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، إذ يُشير خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنّ نظام العاصفة سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الضغط الجوي، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب نظام الضغط المنخفض المتجه إلى شمال كاليفورنيا وأوريجون.