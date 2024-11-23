انطلاق أول أفواج قطار الشباب المتجه إلى الأقصر وأسوان.. بمشاركة 400 شاب من ذوي الهمم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة والمركزية لشئون الوزير«مكتب قادرون باختلاف»، أولى أفواج قطار الشباب المتجه للأقصر وأسوان، بمشاركة 400 شاب وفتاة من ذوي الهمم و120 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتمتد رحلات قطار الشباب خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 وحتى 27 فبراير 2025.

تعريف النشء والشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رحلات قطار الشباب تعد أحد أهم آليات الوزارة في تعريف النشء والشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الخلابة التي تتمتع بها مدينتي الأقصر وأسوان وهو ما يعمق من فهم الشباب وانتماءهم لوطنهم.

يتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان «السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة»، إضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر، بالإضافة إلى جولات حرة.