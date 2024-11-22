انطلاق أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج «اعرف بلدك».. اعرف المواعيد

انطلقت منذ قليل، أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج «اعرف بلدك» بالتعاون بين هيئة السكك الحديدية ووزارة الشباب والرياضة، لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أن تشغيل هذه النوعية من القطارات يستمر حتى يوم 27-2-2025 بمعدل قطارين أسبوعيا في الاتجاهين، حيث يقوم من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب، موضحة أنه يعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة خلال تلك الفترة.

معلومات عن رحلات قطار الشباب

- القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه.

- 516 راكبا لكل رحلة.

- إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان، والعكس بإجمالي 14448 راكبا.

- يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساء، والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساء أسبوعيا.

محطات وقوف قطار رقم 1942

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

- يمر القطار بمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والجيزة وبني سويف.

- يمر بمحطة المنيا وأسيوط وسوهاج، وقنا والأقصر إلى أن يصل إلى أسوان الساعة 5:10 صباحا.

محطات وقوف قطار رقم 1943

- يوم القطار من محطة أسوان الساعة 8:00 مساءً.

- يمر القطار بمحطة الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة وصعيد مصر، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:10 صباحا.