كيفية الاشتراك في قطار رحلات الشباب للأقصر وأسوان.. اعرف آخر موعد

تتناسب الأجواء الشتوية مع الاستمتاع بالمعالم التاريخية والأثرية في الأقصر وأسوان، لذا يقصدها الكثيرون في هذا التوقيت، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق الفوج الأخير لهذا العام من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان.

وفتحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، باب الاشتراك لتسجيل وسداد رسوم الفوج الـ14 من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، والذي يُنفّذ خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 8 مارس 2024.

كيفية الاشتراك في قطار رحلات الشباب

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّ الحجز والتسجيل والسداد إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من هنــــــــــا.

ويتم سداد قيمة الاشتراك من خلال الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة بطاقة فيزا وأيّ كروت بنكية أو منافذ فوري.

شروط الاشتراك في رحلات الشباب

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك في قطار الشباب وجاءت على النحو التالي:

- السن من 18 لـ 40 سنة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة 1-3-2024 من محطة سكك حديد مصر، رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرا.

- قيمة الاشتراك 1800 جنيه للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيًا ولا يتم رد قيمة الاشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

- يتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

- خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات الأليفة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار، طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الاشراف بالوزارة.

- الالتزام ببرنامج الوزارة وعدم تنفيذ أي مزارات خاصة خارج البرنامج السياحي.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر أو أسوان.