مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة ينهي استعدادات افتتاح الدورة الأولى

أنهت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، برئاسة المخرج الكبير هاني لاشين، كل الاستعدادات لافتتاح الدورة الأولى من المهرجان التي تنطلق مساء بعد غد الاثنين وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تجهيزات نهائية لافتتاح مهرجان الفيوم السينمائي

وتابع «لاشين» مع كل الإدارات المختصة بالمهرجان ترتيبات استقبال ضيوف المهرجان خلال الساعات المقبلة، وكذلك ساحة حفل الافتتاح والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة الفيوم بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم لخروج المهرجان بشكل مميز.

موعد حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي

ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي في الخامسة من مساء الإثنين المقبل، بحضور فني ورسمي ضخم، وأعدت إدارة المهرجان مفاجأة للجمهور وضيوف المهرجان خاصة بتنظيم حفل الافتتاح والهوية البصرية للمهرجان الذي يعد أصخم حدث فني وثقافي على أرض الفيوم.

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي برئاسة المخرج هاني لاشين، لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة وشركة ريد ستار.