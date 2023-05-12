مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما يكرم لجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين

يقام حاليا حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما دورته الحادية والسبعين، برئاسة الأب بطرس دانيال، ويشهد الحفل توزيع الجوائز الفائزين، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم حسين فهمى، نهال عنبر، مجدي كامل، سميرة أحمد، أحمد بدير، معتز هشام.

الكاثوليكي يكرم هاني لاشين

وحرص مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما على تكريم لجنة التحكيم، برئاسة المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.

هاني لاشين: اللجنة لم تجد صعوبة لاختيار الافضل بين الافلام

ومن جانبه قال هانى لاشين، رئيس لحنة التحكيم، إنه يتشرف بوجود على رئاسة لجنة كبيرة ومتميزة من الفنانين وصناع العمل الفنى في مصر، وأن اللجنة لم تجد صعوبة لاختيار الأفضل بين الأفلام والممثلين.

وأضاف أنه يهنئ كل الفائزين، وغير الفائزين لمشاركتهم فى مهرجان عريق بحجم مهرجان المركز الكاثوليكي أحد أعرق المهرجانات الفنية فى مصر.

وقال مجدي كامل على هامش حفل الختام، إنه يتشرف بوجوده في لجنة التحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، لأنه مركز تنوير ضد الخفافيش.

وقالت غادة جبارة إنه سعيدة بمشاركتها في لجنة التحكيم، بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، خاصة أنها ليست المرة الأولى، والمركز شكل وجدان الشعب المصري قبل التليفزيون.

ووجه سامح سليم، مدير التصوير، الشكر للمركز الكاثوليكي للسينما، بسبب تنويرهم للفن المصري.

بينما اعتذر الموسيقار خالد الكمار، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة ماجدة زكي عن الحضور، بسبب وجودهم خارج البلاد.