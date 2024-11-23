1527 فائزا في حج القرعة بمحافظة الدقهلية.. وقائمة الاحتياطي تضم 764 شخصا

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، نتيجة قرعة الحج لموسم 2025، داخل نادي التجديف، موضحة فوز 1527 شخصا من بين 6353 متقدما من مختلف المراكز بالمحافظة.

764 احتياطيا في قرعة الحج بالدقهلية

وأوضح اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، أنه تم إجراء قرعة الحج بشكل عشوائي من أجل اختيار المقبولين في كل مركز، مضيفا أن الاحتياطي بلغ نحو 764 فردا في حال اعتذار أي شخص من القائمة الأساسية.

نتيجة قرعة الحج في محافظة الدقهلية

وجاءت نتيجة قرعة الحج في محافظة الدقهلية كالتالي:

- مركزمركز ميت غمر تقدم 854 شخصا وفاز 138 شخصا واحتياطي 70 فردا.

- مركز نبروه تقدم 102 شخص وفاز 24 شخصا واحتياطي 12 فردا.

- مركز ميت غمر قسم ثاني تقدم 230 شخصا وفاز 55 شخصا واحتياطي 28 فردا.

- قسم ثاني المنصورة تقدم 438 شخصا وفاز 604 أشخاص واحتياطي 53 فردا.

- قسم المنزلة تقدم 328 شخصا وفاز 83 شخصا واحتياطي 42 فردا.

- قسم أجا تقدم 494 شخصا وفاز 118 شخصا واحتياطي 59 فردا.

- قسم الجمالية تقدم 278 شخصا وفاز 66 شخصا واحتياطي 33 فردا.

- قسم الساتموني تقدم 124 شخصا وفاز 38 شخصا واحتياطي 17 فردا.

- مركز المطرية تقدم 80 شخصا وفاز 19 شخصا واحتياطي 10 أفراد.

- مركز السنبلاوين تقدم 613 شخصا وفاز 145 شخصا واحتياطي 74 فردا.

- مركز المنصورة تقدم 461 شخصا وفاز 110 أشخاص واحتياطي 55 فردا.

- مركز بلقاس تقدم 415 شخصا وفاز 99 فردا واحتياطي 50 شخصا.

- مركز ميت سلسيل تقدم 115 شخصا وفاز 27 شخصا واحتياطي 14 فردا.

- منية النصر تقدم 159 شخصا وفاز 38 فردا واحتياطي 19 فردا.

- مركز بني عبيد تقدم 95 شخصا وفاز 23 شخصا واحتياطي 11 فردا.

- مركز تمي الأمديد: تقدم 124 شخصا وفاز 30 شخصا واحتياطي 15 فردا.

- مركز دكرنس: تقدم 362 شخصا وفاز 86 شخصا واحتياطي 44 فردا.

- مركز شربين: تقدم 320 شخصا وفاز 76 شخصا واحتياطي 38 فردا.

- مركز طلخا: تقدم 328 شخصا وفاز 80 شخصا واحتياطي 41 فردا.

- مركز محلة دمنة: تقدم 58 شخصا وفاز 14 شخصا واحتياطي 7 أفراد.