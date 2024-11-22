أماكن معرض السلع الغذائية المخفضة في محافظة الدقهلية.. تخفيضات 25%

كشف علي حسن، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، عن توفير أماكن لمعرض السلع الغذائية المخفضة في محافظة الدقهلية، حيث تقدم السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% و30% على اللحوم والدواجن والعديد من السلع الغذائية الأخرى.

أماكن معرض السلع الغذائية المخفضة في محافظة الدقهلية

أوضح وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعارض متوفرة في المواقع التالية:

- معرض السلع الغذائية في حي شرق بمدينة المنصورة.

- معرض السلع الغذائية في حي غرب بمدينة المنصورة.

تخفيضات في معرض السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية

أكد أن معارض السلع الغذائية توفر تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات، مع ضمان جودة السلع المقدمة من خلال رقابة مستمرة من قبل التموين والأحياء لضمان الالتزام بالأسعار والجودة.

أسعار السلع في معرض السلع الغذائية في محافظة الدقهلية

وجاءت قائمة أسعار السلع المخفضة في المعارض على النحو التالي:

- الأرز (10 كيلو): 210 جنيهات.

- كيلو الأرز: 28 جنيهًا.

- كيلو السكر: 30 جنيهًا.

- عبوة الزيت: 52 جنيهًا.

- علبة السمنة: 80 جنيهًا.

- كيلو المكرونة: 24 جنيهًا.

- كيلو اللحوم: 260 جنيهًا.

- الدواجن: تبدأ من 125 جنيهًا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.