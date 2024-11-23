فوز 363 شخصا في قرعة الحج بالمنيا.. والمحافظ يهنئ الفائزين

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، اليوم السبت، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة للعام الحالي، والتي أُقيمت تحت إشراف وزارة الداخلية بمقر نادي الشرطة بمدينة المنيا.

اختيار 363 حاجا بالمنيا

أسفرت القرعة العلنية عن اختيار 363 حاجًا ومرافقيهم من إجمالي 1508 متقدمين، كما شملت الفائزين نسبة 1% من كبار السن، حيث فاز 4 أشخاص ومرافقيهم، إضافة إلى اختيار 182 شخصًا احتياطيًا من مختلف مراكز المحافظة.

وخلال كلمته، قدم محافظ المنيا خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج، ومشيدا بجهود وزارة الداخلية في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

تسهيل الإجراءات اللازمة للفائزين

من جانبه، أكد مدير الأمن أن قرعة الحج أُجريت باستخدام منظومة إلكترونية دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتسهيل الإجراءات اللازمة للفائزين من الآن وحتى موعد السفر، لضمان توفير الراحة لهم خلال أداء المناسك.