محافظ المنيا: تسليم قروض لـ49 شابًا بقيمة مليون و470 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت مليون و470 ألف جنيه لـ 49 شابًا من خريجي المحافظة، بالإضافة إلى منح جمعيتين أهليتين مبلغ 300 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة” لدعم الشباب وتوفير فرص عمل من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

تشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ استثماري مشجع، وتعمل على تمكين الشباب من استغلال الفرص المتاحة لبدء مشروعاتهم، لافتا إلى أن المحافظة نظمت ملتقيين لتوظيف الشباب مؤخرًا، مع توفير خيارات متنوعة للقروض من جهات مانحة متعددة، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات تناسب احتياجات السوق.

تمويل مشروعات بقيمة 40.2 مليون جنيه

وخلال الحفل، هنأ المحافظ المستفيدين من القروض، متمنيًا لهم النجاح في مشروعاتهم، داعياً الشباب إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة والخبرات التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين .

من جانبه أوضح محمد حسين رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز منذ تأسيسه ساهم في توفير 8400 فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات بقيمة 40.2 مليون جنيه عن طريق 268 جمعية، مضيفا أن الجهاز دعم 1,400 فرد بقروض بقيمة 24.48 مليون جنيه، وساهم فى خلق 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.