بالأسماء.. فوز 42 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم، قرعة الحج العلنية التي تُقام تحت رعاية وزارة الداخلية بقاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والمواطنين المتقدمين لقرعة الحج بمدن المحافظة الـ9.

نتيجة قرعة الحج في جنوب سيناء

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، نتيجة القرعة مع احتساب 1% من التأشيرات المخصصة لأكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم، إذ تم إجراء القرعة العلنية إلكترونيا على نسبة 50% من التأشيرات المخصصة للمديرية كاحتياطي بدلا من حالات التنازل أو الاستبعاد لأسباب أخرى، وأسفرت القرعة عن فوز 42 مواطنًا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، بواقع 4 من مدينة رأس سدر، و3 من مدينتي أبورديس وأبو زنيمة، و14 من مدينة شرم الشيخ، و3 من مدينة دهب، و4 من مدينتي نويبع وطابا، و10 من مدينة طور سيناء.

أسماء الفائزين في قرعة الحج في جنوب سيناء

وجاءت أسماء الفائزين بقرعة الحج في جنوب سيناء، كالآتي:

مدينة أبو رديس: خنيشبة موسى سليم - رزق الهادي حسن علي إبراهيم طرخان.

مدينة دهب: حمدي سعيد عبد الشافي غزالة - رضا عطية فتيح.

مدينة شرم الشيخ: بدوية محمد مصطفى - عبد الحميد سعيد عبد الحميد مصطفى - علاء الدين عبد اللطيف مبروك - سهير محمد السباعي البرنس - محمد عبد الحميد دويدار - أحمد حسن علي - هبة حسن علي - السيد صالح حسن جابر - سعيد محمد علي محمد - دعاء عثمان محمد - رضا محمد عبد الرحمن - وسام السيد حسنين - أم محمد محمد أحمد هلالي - محمد الشربيني الشحات إبراهيم - وليد محمد عبد العظيم محمد.

أسماء الفائزين في قرعة الحج بنويبع وطابا

كما فاز في قرعة الحج من مدينة طور سيناء، سارة محمد شبل أحمد خليل أحمد وإيمان متولي فرحات أحمد وإبراهيم السيد إبراهيم السيد ومحمود عبد الجواد موسى، وعلا محمد العوضي ونبيلة أشرف محمد إسماعيل سعد البدري علي وصبيحة محمد عبد السلام.

ومن مدينتي نويبع وطابا: حسني عطا إبراهيم حجازي - ياسمين محمود محمد السيد - سليمة محمد فريج جميع - راكان سالم عبيد الله - عيد جمعة عيد.