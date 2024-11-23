مصر للطيران تشارك في الترويج للبرامج السياحية المصرية في برشلونة

شاركت مصر للطيران فى معرض IBTM incentives ,business travel &meetings ببرشلونة فى الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحى، وذلك فى إطار اهتمام مصر للطيران بزيادة الحركة السياحية إلى مصر.

التواصل المستمر مع وكلاء السياحة والسفر

وتأتى مشاركة مصر للطيران فى إطار التواصل المستمر مع وكلاء السياحة و السفر بإسبانيا وكذلك منظمى الرحلات بالسوق الإسباني.

وعقدت مصر للطيران عدة اجتماعات لتنظيم برامجهم السياحية سواء إلى مصر أو إلى وجهات مصر للطيران العديدة فيما بعد القاهرة، وأيضا تعريفهم بما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطورات، وحرصت مصر للطيران خلال فترة المعرض على تقديم الهدايا التذكارية لزوار المعرض.

7 رحلات أسبوعيا بين مدريد و القاهرة

يذكر أن مصر للطيران تسير عدد 7 رحلات طيران أسبوعيا بين مدريد والقاهرة ورحلتين أسبوعيا مباشرة من مدريد إلى الأقصر، و6 رحلات أسبوعية بين القاهرة وبرشلونة ورحلة أسبوعية مباشرة من برشلونة إلى الأقصر.