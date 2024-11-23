ما الحد الأقصى للسحب اليومي من تطبيق إنستاباي؟

يستخدم تطبيق «إنستاباي» في إنجاز العديد من المعاملات اليومية، حيث يتيح الوصول المباشر إلى جميع الحسابات البنكية للعميل، بالإضافة إلى تحويل الأموال لحظياً عبر الهاتف المحمول، ويتساءل البعض عن الحد الأقصى للسحب اليومي من التطبيق.

الحد الأقصى للسحب اليومي من تطبيق إنستا باي

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من تطبيق «إنستاباي»، إلى جانب حد المعاملات الشهرية وخطوات دفع الفواتير عبر التطبيق، حيث جاءت كالتالي:

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

- يبلغ الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة نحو 70 ألف جنيه.

- يبلغ خصم اليومي من البنك الواحد للتحويل نحو 70 ألف جنيه.

- يبلغ حد الخصم الشهري من البنك الواحد نحو 70 ألف جنيه.

خطوات دفع الفواتير عبر التطبيق

- من الصفحة الرئيسية لتطبيق انستاباي يقوم العميل بالضغط على دفع فواتير.

- ثم يقوم باختيار نوع الخدمة « كهرباء- مياه - شحن»، وغيرهم من الفواتير.

- يقوم العميل باختيار مقدم الخدمة.

- ثم يقوم يقوم العميل بادخال تفاصيل الفاتورة.

- ثم يضغط العميل على التالي ليتم عرض مبلغ الفاتورة.

- للتأكيد أدخل رقمك السري «IPN PIN» وسوف يقوم إنستاباى باطلاعك على نتيجة دفع الفاتورة.