وزير التموين في الملتقى المصري السوداني: نسعى لفتح شرايين اقتصادية جديدة

ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلمته خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال والمُقام اليوم بالقاهرة تحت رعاية وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.

العلاقات المصرية السودانية

وأكد فاروق على عمق العلاقات المصرية- السودانية على كل المستويات، مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من أولى اهتماماتها التكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل وخاصة دولة السودان الشقيق.

وأوضح وزير التموين أهمية التعاون المشترك بين البلدين وتحسين سلاسل الإمداد، خاصة في مجال الأمن الغذائي، لا سيما بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية من تطوير للطرق وزيادة السعات التخزينية والتي تفتح آفاقا كبيرة لتدعيم التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، وجَّه وزير التموين والتجارة الداخلية الدعوة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون الجاد واستغلال رسوخ العلاقات بين البلدين لفتح شرايين اقتصادية جديدة تعمل على خدمة الشعوب وتفتح المجال للتعامل في الصناعات المختلفة وسلاسل الإمداد وبناء المناطق اللوجيستية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والذي يُعد ركنا أصيلا من الأمن القومي للمنطقة، كما طالب فاروق بضرورة استغلال مثل هذه المناسبات للعمل على إتاحة آليات مستدامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقة واستدامتها، خاصة في مجال الأمن الغذائي والصناعة والنقل والبنية التحتية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير بيئة محفزة على الاستثمار والتعاون وتسهيل التجارة الداخلية، خاصة ما يدعم الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن القومي للبلدين الشقيقين.

الأمن الغذائي بين مصر والسودان

وخلال الملتقى تم عرض ورقتي عمل بشأن الأمن الغذائي المشترك بين مصر والسودان ورقة عمل بشأن إعادة الإعمار بالسودان أثناء الملتقى وتشمل موقف الوضع الحالي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في الوقت الحاضر ومستقبلًا.

وحضر الملتقى، سعود البرير وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال السودانيين، والمهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي للسويدي إليكتريك وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال المصريين.

ومن الجانب السوداني، حضر السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بمصر، والدكتور عمر أحمد محمد - وزير التجارة والتموين، والدكتور محاسن علي يعقوب - وزيرة الصناعة، و المهندس أبو بكر أبو القاسم عبد الله - وزير النقل، وأحلام مهدي مدني - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محيي الدين نعيم - وزير النفط والطاقة.