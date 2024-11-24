نظام شامل للحفاظ على شعرك في الشتاء.. أطعمة ونصائح مهمة اعتمديها في يومك

مع دخول فصل الشتاء، يبدأ الكثيرون في ملاحظة زيادة تساقط الشعر، وهو أمر شائع في هذا الوقت من العام؛ بسبب التغيرات في الطقس، مثل البرودة والجفاف، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة فروة الرأس والشعر؛ مما يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وتكسره، بالإضافة إلى العوامل المناخية، وتؤدي التغذية غير المتوازنة إلى تفاقم هذه المشكلة، لذا خلال نقدم دليلا شاملا للحفاظ على صحة شعرك.

يمكنك الحفاظ على صحة شعرك وعلاج التساقط خلال فصل الشتاء من خلال من استخدام الزيوت الطبيعية، ترطيبه بشكل مكثف، وإدراج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي يساعد في تقوية الشعر وتحسين صحته بشكل عام، مما يقلل من تساقطه ويعزز نموه، لذا إليكِ النصائح التي يمكن أن تساعدك في التغلب على تحديات الشتاء، وفقًا لحديث وفقًا للدكتورة حنان ندا استشاري الأمراض الجلدية لـ «الوطن».

نظام شامل للحفاظ على شعرك في الشتاء

1- اختاري شامبو وبلسم بهما مرطبات وزيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند للمساعدة في تغذية الشعر وترطيبه وتقليل من جفافه وتكسره.

2- تجنب الماء الساخن أثناء الاستحمام لأنه يجفف الشعر ويزيل الزيوت الطبيعية التي تحميه، واستبدليه بماء دافئ أو بارد لإغلاق المسام.

3- استخدمي زيوت طبيعية لتدليك فروة رأسك باستخدام الزيوت الطبيعية لترطيب الشعر وحمايته من الجفاف، كما تساعد في تقوية الشعر من الجذور وحتى الأطراف، واحرصي على الستخدام ماسكات ترطيب أسبوعية تحتوي على مكونات مثل العسل والأفوكادو أو الزبادي.

4- تغطية الشعر عند الخروج في الطقس البارد، كما يجب الابتعاد عن استخدام أدوات التصفيف الحرارية، لأن الحرارة الزائدة تضر بالشعر وتزيد من جفافه.

5- قصي الأطراف بانتظام في فصل الشتاء لأن الشعر أكثر عرضة للتقصف للتخلص من الأطراف المتقصفة والمحافظة على مظهر صحي للشعر.

6- تجنبي التسريحات التي تشد الشعر بشكل كبير مثل ذيل الحصان الضيق أو الضفائر لأنها تؤدي إلى تكسر الشعر.

مكونات غذائية وأطعمة مضادة لتساقط الشعر

فيتامين C: مهمًا لإنتاج الكولاجين الذي يساعد في تقوية الشعر، ويمكن الحصول عليه من الحمضيات مثل البرتقال، الفراولة، والفلفل الحلو.

فيتامينات B: يساعد في تحفيز نمو الشعر، والأطعمة الغنية بفيتامين ب تشمل الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، البيض، واللحوم.

أحماض أوميجا - 3 الدهنية: تساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر، الأطعمة الغنية بها تشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، والمكسرات، وبذور الكتان.

الحديد: من المعروف أن نقص الحديد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، ويمكن تعزيز مستويات الحديد من خلال تناول اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، والبقوليات.

فيتامين D: له دور مهم نمو الشعر ودعم بصيلات الشعر، ويمكن الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس، والأسماك الدهنية مثل السلمون، وزيت كبد السمك، والأطعمة المدعمة مثل الحبوب.

البروتينات: تناول الأطعمة الغنية بالبروتين للحفاظ على صحة الشعر، مهم لأن الشعر يتكون أساسًا من البروتين «الكيراتين»، ويمكنك الحصول على البروتين من اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، البيض، والبقوليات مثل الفاصوليا والعدس.