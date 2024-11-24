5 ظواهر جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء تقلبات الطقس

تشهد البلاد تقلبات جوية نتيجة لتأثرها بمنخفض جوي أوربي بارد، يتسبب في انخفاص درجات الحرارة ونشاط الرياح لتشهد البلاد أجواء شتوية بامتياز وخاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونستعرض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد بسبب التقلبات الجوية، وموعد انتهاء تقلبات الطقس.

1- انخفاض درجات الحرارة

أوضحت هيئة لأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض بدءا من اليوم الأحد 4 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

2- نشاط قوي للرياح

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تترواح من 40 إلى 50 كم في الساعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

3- اضطراب الملاحة البحرية

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح تسبب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تصل سرعتها من 60 إلى 85 كم في الساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، لافتة إلى حدوث اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تصل 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

4- شبورة مائية

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس صباحا تشهد نشاط الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

5- سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة ليلاً على فترات متقطعة، لافتة إلى فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

وبشأن موعد انتهاء التقلبات الجوية، أوضحت الأرصاد أنها تستمر يومي الأحد والاثنين، بينما ينتهي اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يوم الثلاثاء، لذا ونصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وارتداء الملابس المناسبة.

درجات الحرارة أثناء التقلبات الجوية

وتأتي درجات الحرارة أثناء التقلبات الجوية يومي الأحد والاثنين والثلاثاء وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.