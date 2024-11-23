خريطة الأمطار في مصر الساعات المقبلة.. منخفض أوروبي يقلب حالة الطقس

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء المنخفض الأقوى منذ بدء فصل الخريف، إذ تتعرض البلاد لمنخفض أوروبي قادم من البحر المتوسط، يؤدي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن خريطة الأمطار في مصر الساعات المقبلة، وتأثير المنخفض الأوروبي على البلاد.

خريطة الأمطار في مصر الساعات المقبلة

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه بدءا من غدا الأحد الموافق 24 نوفمبر، تتعرض البلاد لمنخفض جوي أوروبي، ويتزامن ذلك مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتشهد السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري أمطار متفاوتة الشدة، وتكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 72 ساعة.

4 ظواهر جوية تضرب القاهرة والمحافظات خلال ساعات

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه إلى جانب خريطة الأمطار في مصر الساعات المقبلة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على أغلب الانحاء، يصاحبها الظاهرة الثالثة بنشاط الرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة للظاهرة الجوية الرابعة، فمن المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و85 كيلومترا/الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 4 و5 أمتار، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترا/الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة غدا على المحافظات

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.